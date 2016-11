Calw Trauer um Journalist Reinhard Stöhr

Seine berufliche Laufbahn hat er bei den Calwer Kreisnachrichten – die im Jahr 2000 vom Schwarzwälder Boten übernommen wurden – begonnen. Hier hat er volontiert, also seine Ausbildung gemacht. Nach einem Abstecher bei Sonntag aktuell hat er die Leitung der Kreisnachrichten als Chefredakteur übernommen und die Zeitung durch seine offene Art sowie den Willen, dem Leser täglich das Beste zu präsentieren, maßgeblich geprägt.

Selbstständig gemacht

Im Jahr 2001 kehrte er der lokalen Presselandschaft den Rücken, blieb aber der Branche treu. Stöhr machte sich mit einem eigenen Büro selbstständig und behielt so auch weiterhin das Geschehen vor Ort im Auge. Wenig später betätigte er sich mit einem Partner als Macher von so erfolgreichen Veranstaltungsreihen wie "Calw rockt" oder "Calwer Klostersommer in Hirsau". Auch hier hat er sich voll eingebracht. Höchste Qualität, das war sein Anspruch.