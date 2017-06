Calw Toleranz, Verständigung und Miteinander angestrebt

"Der Satzungszweck wird durch Kultur-Bildungs- und Begegnungsangebote verwirklicht", heißt es in der neuen Vereinssatzung. Dazu gehören Musikangebote, insbe- sondere Jazz und Klassikkonzerte, Präsentationen der dar- stellenden Kunst, die Pflege der Bildenden Künste, der Literatur sowie Seminare und Workshops. "In Calw gab es bisher keinen solchen Verein, der ein Netzwerk für unterschiedliche kulturelle Aktivitäten ermöglicht hätte", so Landrats-Vize Frank Wiehe.

Bei dem Treffen wurden schon ganz konkrete Veranstaltungen geplant. Als besonders wichtig wurde dabei die Notwendigkeit gesehen, Begegnungsmöglichkeiten für Menschen unterschiedlicher Kulturen anzubieten.

Besondere Konzerte

Am 1. Juli wird es eine Veranstaltung zum Thema "Traumatherapie" geben. Am 29. und 30. September wird das zehnjährige Bestehen der beliebten Musikreihe "Jazz am Schießberg" mit besonderen Konzerten gefeiert. Karin Kriese und Fausto Ruque wollen eine Bläsergruppe für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ins Leben rufen. "Sie ist für junge Menschen gedacht, die keine Zugangsmöglichkeit zu be- zahltem Musikunterricht haben. Der Unterricht soll durch Patenschaften finanziert werden", erläutert Kriese.

Die Musikpädagogin und ihr Partner möchten für ihr soziales Projekt, für das es bereits Vorbilder in Venezuela und Ecuador gibt, sowohl einheimische Jugendliche als auch junge Migranten ansprechen. Dazu soll Kontakt mit der Werkrealschule Calw aufgenommen werden.

Der Vorstand des neuen Vereins besteht aus folgenden Personen: Urs Johnen (erster Vorsitzender), Sybille Körholz (zweite Vorsitzende), Rolf Johnen (dritter Vorsitzender) und Lothar Hudy sowie Fausto Ruque (beide Beisitzer).