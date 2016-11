Calw Themenangebote stark nachgefragt

Das Reisefest, das jetzt seine vierte Auflage erlebte, zog wieder zahlreiche Besucher an. In der Fahrzeughalle des Unternehmens und, wegen der sonnigen Wetters, auch auf dem Hof tummelten sich die Menschen. Da nur wenige Tage zuvor der neue Reisekatalog für das kommende Jahr ausgeliefert worden war, stöberten Interessierte neugierig in den Angeboten.

Hauseigene Besen-Band

Schließlich lockte nicht nur der Frühbucherrabatt. Ob Wintermärchen in Norwegen, eine Unternehmung auf den Spuren von Martin Luther oder Wanderurlaub am Lago Maggiore: für jede Vorliebe war etwas vorhanden.

Während die hauseigenen Besen-Band für Stimmung sorgte, informierten die Partner von Rexer aus der Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich sowie Tschechien über die Angebote , die es bei ihnen gibt. Hier wurden auch Versucherle von landestypischen Spezialitäten verteilt. Und da ohnehin für ausreichend Speis und Trank gesorgt war, verweilten die Besucher gerne auf dem Rexer-Gelände.