Calw Thema Freundschaft steht im Vordergrund

Anhand von drei Seilen beschrieb der fünffache Familienvater die Besonderheit der Freundschaft dieser fünf Männer. "Sie kamen in Bewegung, zeigten Durchhaltevermögen und vertrauten ganz fest darauf, dass Jesus helfen kann", so Lubberger. "Es ist wichtig, nicht nur auf gute Freunde zu warten, sondern selbst zu so einem guten Freund zu werden."