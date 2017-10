Calw Termin

Calw. Unerwartet und plötzlich endete am 1. Oktober 1992 das Leben von Petra Kelly. Ende November wäre sie 70 Jahre alt geworden. Der von ihr initiierte Funke zur Unterstützung krebskranker Kinder und deren Familien glüht in der Grace P. Kelly Vereinigung (GKV) weiter.

Mit einer Benefiz- und Gedenkveranstaltung am kommenden Freitag, 27. Oktober, erinnert die in Calw ansässige Vereinigung an ihre Gründerin. "Jeder einzelne der inzwischen neun Kinderplaneten weltweit lässt sie darin weiter leben", unterstreicht die heutige Vorsitzende der GKV Erika Heinz.

Sie lernte Kelly vor 37 Jahren kennen, nachdem auch ihr Patenkind, wie die kleine Schwester der Gründerin, an Krebs verstorben war. Die beiden Frauen wurden Freundinnen, die in ihrem Engagement für krebskranke Kinder und deren Familien die Idee von Grace P. Kelly für einen Kinderplaneten, auf dem Krankheit keine Rolle spielt, an einem Strang zogen.