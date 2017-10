Viele Kirchengemeinden im Landkreis haben dem Calwer Tafelladen Lebensmittelspenden aus den Erntedanksammlungen zukommen lassen. Calw. "Wir freuen uns sehr, dass uns so viele Menschen unterstützen", sagen die Mitarbeiter des Tafelladens, die die vielen Spenden in den Kirchengemeinden abgeholt haben. "Die Zahl der Bedürftigen steigt stetig und die Not geht quer durch die Gesellschaft. Vom Rentner mit kleiner Rente über Alleinerziehende bis zu geflüchteten Mitbürgern kann jeder mit wenig Geld im Laden einkaufen", erklärt Bärbel Rusch, Stellvertretung Netzwerk und Koordination bei der Caritas Schwarzwald-Gäu. Das Motto der Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg "Netzwerke gegen Armut und Abstiegsangst" könne konkret umgesetzt werden. Wer Näheres über den Calwer Tafelladen wissen möchte, ist eingeladen, am Dienstag, 16. Oktober, ab 20 Uhr vorbeizuschauen. Die Caritas-Mitarbeiter beantworten Fragen.