Calw Tänzer planen schonfür die Bundesliga

"Ursprünglich haben wir alle gemeinsam für einen Formationsauftritt beim halbjährlichen Premierenball der Tanzschule im letzten März trainiert", erzählt Sieber. Die Resonanz war riesig, schon dieser Auftritt für die Nachwuchstänzer "ein toller Erfolg". Nebenwirkung dieses ersten großen Auftritts: Die Jugendlichen hatten Blut geleckt, wollten es jetzt richtig wissen. So schlug Sieber seinen Tanzschülern vor, doch einmal für ein Turnier zu trainieren.

Konkurrenz aus der Schweiz und Österreich

Ende Oktober war es soweit: Die Calwer Jugendlichen starteten bei der "Internationalen Discofox Meisterschaft um den Bodensee Cup 2016" in Friedrichshafen am Bodensee gegen eine Konkurrenz aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neun Jugend- und ein Erwachsenen-Paar von "danekdance" traten dort an – damit stellten die Calwer die größte Mannschaft. Die Jung-Tänzer aus dem Nordschwarzwald zeigten sofort, was an Talent alles in ihnen steckt. Dafür gab es einen ersten Platz für Lara Lobreyer und Frederik Wilss (B-Klasse), einen zweiten Platz für Laura Ziegler und Julian Becker (B-Klasse), zwei dritte Plätze für Clara Kluge und Robin Tietze (A-Klasse) sowie Marie Roth und Bennedikt Bitterhof (B-Klasse). Für die übrigen Calwer Teilnehmer gab es richtig gute Platzierungen – dafür, dass alle das erste Mal bei einem solchen Turnier überhaupt dabei waren. Als Zugabe gab es "richtig viel Lob von den Preisrichtern für die gezeigten Leistungen", berichtet Trainer Sieber.