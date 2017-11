Die Swing Singers Calw trafen sich zu einem Kennenlern- und Übungswochenende mit der Lehrerband Althengstett. Grund des Treffens waren die Vorbereitungen für das gemeinsame Konzert am Samstag, 11. November, im Forum des Maria von Linden-Gymnasiums Stammheim. Die Bandmitglieder um Sängerin Meric Sener sowie Swing Singers-Boss Jacek Kacprzak wissen nach diesem Wochenende: "Together" – so der Titel des Konzerts – wird etwas Besonders werden. Sowohl für die Musiker als auch für das Publikum. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Für Häppchen und Getränke ist gesorgt. Foto: Werner Pfrommer