Calw "Superhelden" mit ihren Oldtimern auf Schnitzeljagd

Einer der treuesten Fahrer ist Florian Stephan, der mit Ehefrau Tanja Egeler-Stephan und Sohn Joni schon seit sechs Jahren bei dieser Rallye mitmacht. "Und das immer mit seinem Bulli", schmunzelte Rosenhahn. Selbst sein Geburtstag hatte Stephan nicht abgehalten, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein. "Die Freude am Fahren, die Atmosphäre mit einer Mischung aus Rock und Punk sowie die Freundschaft lassen mich jedesmal wiederkommen", so der aus Herrenberg kommende Altblech-Fan.

Kreativität gefragt

Das Roadbook gab vor, welche Strecke zu fahren war. Es ging nicht nur zu verschiedenen Punkten in der Umgebung, sondern auch darüber hinaus. Navigationsgeschick, Orientierungssinn, Kraft und Kondition, aber auch Kreativität und Einfallsreichtum verlangten die 20 Challenges den Teams ab. Mal mit, mal ohne Auto waren Aufgaben, wie beispielsweise Reifenwechsel, heißer Draht oder Malen nach Zahlen mit einem Ölmessstab zu erfüllen. Mit einem Mofa musste ein Ballon zum Platzen gebracht werden. Dann wieder sollten die Teilnehmer auf gegenüberliegenden Schaukeln mit den Füßen aneinanderstoßen oder in einem Gruselkabinett mit einer Kerze ihren Weg suchen.

Überwindung kostete es die Rallyefahrer, aus einer Wanne voll Gülle Ringe zu fischen. Doch an jeder Station gab es Buchstaben, die, richtig zusammengesetzt, das Lösungswort "Schubschraubtriebstarter" ergaben, was nichts anderes bedeutet als Anlasser.

Der Zieleinlauf war vom "Eierlauf" geprägt. Mussten die Beifahrer doch einen Löffel mit dem empfindlichen rohen Hühnerprodukt von der Station Teinach bis hinauf zu den Stammheimer Rottannen durch das geöffnete Fenster balancieren.

Während der Rallye mussten die Teams außerdem an ihren Miniaturfahrzeugen weiterbauen, die beim Zieleinlauf in den Versteigerungspool kamen. "Den Erlös spenden wir dem Förderverein der Kinderklinik Schömberg", kündigte Rosenhahn an.

Vom Interesse an der Rallye, und dem Geschehen auf dem Festgelände war Altblech-Präsident Andreas Enkelmann überwältigt. "Das Miteinander und die Freude an der Veranstaltung sind großartig", zog er am frühen Samstagabend sein Fazit, bevor nach der Siegerehrung "Kitty in a casket" und "The Peacocks" das Motorweekend musikalisch rockten.