Calw Sturzhöhe von 40 Metern beeindruckt

Calw. Sei’s drum, denn zur letzten Wanderung der Ortsgruppe Calw im vergangenen Jahr fanden sich nahezu 60 Mitglieder und etliche Gäste ein. Die Wanderführer Bernd Nonnenmann und Werner Rentschler lagen mit der ausgesuchten Strecke und dem Besuch des Sanierungsprojektes Tälesbach goldrichtig. Vom Brühl aus führte die Strecke über den Kapellenberg, den Welzbergweg am Sonnenhang entlang zur Welzberghütte mit herrlichem Blick nach Hirsau und zum Kloster. Einige Meter weiter unten im Tal des Tälesbaches empfing die Wanderer eine eisige Kälte.

Sehr authentisch

Der ehemalige Stadtbrandmeister der Stadt Calw, Werner Rentschler, führte die Gruppe sehr authentisch in die Geschichte der Deponie und in die Problematik der permanenten Brände sowie des oft fehlenden Löschwassers ein. Einige der Teilnehmer konnten sich an die ständige Geruchsbelästigung recht gut erinnern. Von 1944 bis 1973 wurden in diesem idyllischen Tal der Schutt der Deutschen Bahn, sowie auch der Abfall aus dem Gebiet der Stadt Calw entsorgt.