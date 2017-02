Calw Stunden der Orgelmusik widmen sich Himmelsrichtungen

Seine Musik ragt durch ihre fantasievolle Gestaltung aus ihrer Zeit heraus, und auch sein ungewöhnlichstes Stück wird im Konzert zu hören sein: Bei "Ascendo ad patrem" hat Schlick nicht weniger als zehn Stimmen für die musikalische Darstellung der Himmelfahrt zu einem überwältigenden Klangerlebnis aufgeschichtet, wobei bis zu vier Stimmen mit Fersen und Spitzen beider Füße gleichzeitig im Pedal gespielt werden müssen.

Mit Johann Caspar Kerll wird Musik eines weiteren "Emigranten" aus Sachsen erklingen. Er wurde stark von der italienischen Barockmusik beeinflusst und erfreute sich in seinen Ämtern in München sowie am Wiener Kaiserhof höchster Wertschätzung. Wie Buxtehude für Norddeutschland, kann man ihn als einflussreichsten Organisten des 17. Jahrhunderts für den süddeutschen Sprachraum bezeichnen.

Sturm und Drang

Auch der letzte Schüler Bachs, Johann Gottfried Müthel, wird in dieser Orgelstunde vertreten sein. Sein Oeuvre lässt das Barock mit seinen kunstvoll abgemessenen Proportionen hinter sich und korrespondiert in seiner explosiven Emotionalität mit dem "Sturm und Drang" des jungen Schiller.

Die zeitgenössische Musik schließlich ist mit dem in Jena geborenen Tilo Medek vertreten. Von ihm erklingt das 1975 noch vor seiner Ausreise in den Westen entstandene hochvirtuose Werk "Gebrochene Flügel", was im stimmungsvollen Raum der Aureliuskirche ein besonders eindrückliches Konzerterlebnis zu werden verspricht.

Die zweite Stunde der Orgelmusik dieses Jahres am 12. Mai wird der Baseler Organist Tobias Lindner dem Süden, genauer Werken Schweizer Komponisten, widmen. Der Westen wird am 30. Juni durch belgische Komponisten und ihre Werke vertreten, die passender Weise von dem aus Belgien stammenden Organisten Fabien Moulaert interpretiert werden. Die Reihe um die vier Himmelsrichtungen wird am Freitag, 20. Oktober, vervollständigt. Der dann fällige Norden spiegelt sich in Werken norddeutscher Komponisten des Barock wider, die von der Stuttgarter Organistin Antonina Krymova an der Rohlf-Orgel vorgestellt werden

Die Stunde der Orgelmusik am Sonntag, 5. Februar beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; am Ausgang wird um Spenden gebeten.