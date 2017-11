Calw Stücke wie aus einem Guss präsentiert

Der gelernte Buchhändler und Balladenfreund Puchelt ist ein Meister der Sprachkunst. Er verstand es mit seinem Vortrag von ausgewählten Balladen die Zuhörer schnell in seinen Bann zu ziehen. Er las zum Beispiel Friedrich Schillers "Der Taucher". Und mit Heinz Erhardts "Der Tauchenichts" setzte er eine köstliche Parodie entgegen. Wer kennt nicht das lustig-komische Gedicht, in dem es heißt: "Wer sagt es, Knappes- mann oder Ritt..?", das auch heute noch jede Menge heiteres Lachen erzeugen kann. Auch andere faszinierende Balladen gingen zu Herzen, so etwa ein bewegendes Ge- dicht über ein berühmtes historisches Ereignis. In "Die Weiber von Weinsberg" von Gottfried August Bürger erreichen Frauen im Mittelalter beim König der Belagerungs- armee, dass sie mitnehmen dürfen, was sie tragen können. Und so trugen sie schließlich ihre geliebten Männer in die Freiheit.