Calw Studierende informieren sich an der SRH Hochschule

Alltag hautnah erleben

Begleitet wurden die Erläuterungen über die Studiengänge und Projekte durch eine Powerpoint-Präsentation, mit denen die Dekane und die Studiengänge in den beiden Fachbereichen näher vorgestellt wurden.

Im Vergleich dazu waren vergangene Informationstage nicht mit Powerpoint begleitet und von längeren Gesprächszeiten mit Hochschulleitung und den Dekanen geprägt. Im Anschluss an die Präsentation ergab sich die Möglichkeit für die Interessenten, die Räumlichkeiten näher kennen zu lernen. Eine Gruppe führten an der Hochschule eingeschriebene Studierende und eine weitere Marketingleiterin Nicole Schaible, die den Eltern die Hochschule zeigte. Dies, so betont Schaible, habe zum Ziel, dass die unterschiedlichen Fragen der Zielgruppen beantwortet werden können.

Von den Führungen ging es in zwei Probevorlesungen, um hautnah zu erleben, was den Studienalltag ausmacht. Dies, so König, komme ebenso wie der Termin an einem Samstag bei den Interessenten sehr gut an und soll daher so weitergeführt werden. Das spiegelt auch die Zahl der Interessenten wieder.

Rund 50 Besucher informierten sich über die kleine Hochschule mit ihren gut 300 Studenten.