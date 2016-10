Calw Studienabschluss gefeiert

Calw. In der Aula am Schießberg versammelten sich am Freitagabend die Bachelor- und Masterabsolventen der SRH Hochschule, um gemeinsam zu feiern. Neben den Absolventen, Eltern, Freunden und Lehrkräften waren mit Ralf Eggert als Oberbürgermeister und Frank Wiehe als erster Landesbeamter auch Kommunalpolitiker vertreten.