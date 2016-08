Calw Strahlende Kinderaugen sind Dank genug

Zur Belohnung einen Laib

Nachdem das Brot gebacken war, konnten die Kinder ihre Backkreationen in den Ofen schieben. Nach kurzer Zeit waren Pizza und Zwiebelkuchen fertig. Sie wurden sofort an Ort und Stelle verspeist. Mit nicht weniger Eifer beteiligten sie sich danach an den Aufräumarbeiten rund ums Backhaus. Zur Belohnung durfte alle einen Laib Brot und eine Auswahl an Selbstgebackenem mit nach Hause nehmen. Die strahlenden Kinderaugen waren Dank für die fleißigen Helfer des Holzbronner Obst- und Gartenbauvereins.