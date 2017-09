Calw Stiftung feiert Geburtstag

Nordschwarzwald/Pforzheim. Die Stiftungsgala am 1. Oktober beginnt um 17 Uhr im Kulturhaus Osterfeld Pforzheim. Junge Künstler, die von Stiftungen gefördert werden und Preisträger von Stiftungs-Wettbewerben gestalten den Abend. Die Besucher bekommen den Chor der Falkenstein-Grundschule Bad Herrenalb, die Trommlerin Ena Han von der Musikhochschule Karlsruhe, die Jazz/Soul-Sängerin Tabea Luisa, den Nachwuchschor der Aurelius Sängerknaben Calw, das Streichquartett Kaléko und die Gewinnerband "Planetarium" des Panikpreises 2016 der Udo Lindenberg Stiftung zu hören. Beim Stiftungs-Projekt "Das kann ja heiter werden ... – Clowns und Humor in der Pflege" geht es darum, das Leben von an Demenz erkrankten Menschen glücklicher zu machen. Zwei der Clowns werden über ihre Ausbildung erzählen.

Bunter Abend

Durch das Programm führt Markus Brock, bekannt als Fernsehmoderator vom Südwestrundfunk. Die Besucher erwartet ein bunter Abend von Klassik bis Pop. Der Eintritt ist frei. Einlass ist um 16 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Sitzplatzkarten werden in der Reihenfolge der eingehenden Bestellungen vergeben und zugesandt. Karten können bestellt werden unter www. mitherzundhand.de, telefonisch bei Sandra Schumm, Telefon 07231/992777 oder per Mail an sandra. schumm@skpfcw.de.