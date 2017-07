Calw Steuerberater brüten bei Hitze über GmbH & Co. KG

Calw-Hirsau. Was man bei Temperaturen von um die 30 Grad doch so alles machen kann. Sich zum Beispiel in den Kursaal Hirsau setzen und sich Gedanken über Sinn und Unsinn der GmbH & Co. KG zu machen. Steuerberater tun so was und das auch noch in großer Zahl, wie der gut besetzte Saal zeigte. Dabei war wegen der vielen Umleitungen der Weg nach Hirsau gar nicht so leicht zu finden. Nicht nur die Teilnehmer, sondern auch Oberbürgermeister Ralf Eggert hatte Mühe, einen Parkplatz zu finden.