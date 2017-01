Calw Sternsinger setzen sich für Kenia ein

Calw. "Christus mansionem benedicat", wie das Diakon Bertram Bolz von der katholischen Seelsorgeeinheit Calw/Bad Liebenzell gestern Vormittag beim Aussendungsgottesdienst in der katholischen Kirche Heilig-Kreuz in Heumaden erläuterte. Übersetzt: "Christus segne dieses Haus" – garniert mit der aktuellen Jahreszahl. Wobei, so Bolz, die etwa 60 Sternsinger nicht nur diese Botschaft überbringen würden. Sie würden sich auch noch in den Dienst einer guten Sache stellen.

59. Aktion

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!" heißt nämlich das Leitwort der aktuellen 59. Aktion Dreikönigssingen. Mit diesem Motto, so der Diakon, würden die Sternsinger überall in Deutschland auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. In weiten Teilen der Welt würden nämlich Menschen unter den Veränderungen der klimatischen Bedingungen leiden. In manchen Regionen Kenias habe das zu einer extreme Trockenheit geführt. Die Menschen dort müssten oft tagelang unterwegs sein, um zu einer Wasserstelle zu gelangen. Ihnen zu helfen, sei mit ein Anliegen der Sternsinger. Auch die hiesige katholische Kirchengemeinde wolle dazu einen kleinen Beitrag leisten.