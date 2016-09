Calw "Steinernes Brückle" bleibt erhalten

Des Weiteren befürwortete das Landesdenkmalamt die Erhaltung dieser Gewölbe­brücke, da dies im öffentlichen Interesse aus heimatgeschichtlichen und wissenschaftlichen Gründen läge. Eine besondere Bedeutung hätte das "Steinerne Brückle" zur Dokumentation der Kirchengeschichte im Nordschwarzwald, speziell der Geschichte des Kirchspiels Altburg. Auch sei es ein Zeugnis der Technikgeschichte, befand die Behörde in Stuttgart.

Richtiger Ansprechpartner

Den richtigen Ansprechpartner für die diffizilen Restaurierungsarbeiten fand Fisel in Wolf-Stefan Reiser. Der Steinmetz- und Steinbildhauermeister aus Bad Teinach-Zavelstein hatte sich im Rahmen zahlreicher Projekte wie Mauersanierungen am Hohenneuffen oder an der Pulverschanze in Lindau Kenntnisse über Instandsetzung historischer Mauerwerke angeeignet. Eine tonnengewölbte Brücke wie diese, die als Bruchsteinmauerwerk in Trockenbauweise, das heißt ohne jegliche Mörtelverbindung, erstellt wurde, bedeutete freilich eine besondere handwerkliche Herausforderung.

Zunächst wurde der Zustand mit Fotos dokumentiert. Dann musste das marode Brückengewölbe mit Absprießungen aus Stahl und Holz unterfangen werden. Zusammen mit Mitarbeiter Uwe Dück trug Reiser dann Stein für Stein des Gewölbes ab und versah jedes Exemplar mit einer Nummer. Einige Steine seien in der Längsrichtung gebrochen, klärten die Brückenbauer auf, die hätten sie mithilfe von Dübeln verklebt. Die seitlichen Widerlager indes blieben weitgehend stehen, damit die Brücke so originaltreu wie möglich erhalten werden konnte.

"Diese Maßnahme soll lediglich der Erhaltung dieses Kulturdenkmals dienen", erklärte Fisel, der die Arbeit zusammen mit Kollege Martin Hein von der Abteilung Waldwirtschaft im Landratsamt Calw koordinierte.

Begehbar sei die Brücke jedoch weiterhin nicht gegeben. Denn dafür wären weitaus umfangreichere Maßnahmen in Bezug auf Statik und Sicherheit erforderlich gewesen. "Ein beidseitiges Geländer hätte das Originalbild der Brücke völlig verändert", meinte Fisel.

Seit wenigen Tagen kann das "Steinerne Brückle" jedenfalls wieder aufgerichtet und gestärkt in die Zukunft blicken.