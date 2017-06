Calw Stehende Ovationen für Aurelius Sängerknaben

Das Konzertprogramm reichte vom gregorianischen Chorgesang über Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu César Franck und Gabriel Fauré. Besonders eindrucksvoll sei das Konzert in der gotischen Kathedrale in Lucon gewesen, so Kugler und Kerkau. Und am Grab des Heiligen Martin in Tours stimmten die Calwer Sänger "Locus iste" von Anton Bruckner an.

Von den Leistungen seiner Schützlinge zeigt sich Kugler beeindruckt: "500 Kilometer zu fahren und abends ein A-capella-Konzert zu geben, ist beachtlich." Die Chorgemeinschaft sei während der Reise gewachsen. Schön sei es zu beobachten gewesen, wie sich die Großen um die Kleinen gekümmert haben. "Die Sänger sind nach durchfahrener Nacht in Calw freudig aus dem Bus gestiegen und haben viel erzählt. Durch solche Erlebnisse lernen sie viel fürs Leben, fasst der Dirigent zusammen.

Rundfahrt durch Paris

Zumal es Kerkau in Paris gelungen war, morgens um 5 Uhr den Busfahrer zu überreden, noch kurz die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm, Champs Elysées und Place de la Concorde zu besichtigen.

Während der Reise kam die Freizeit nicht zu kurz. Ein Abstecher ans Meer und ein Bad im Atlantik gehörte natürlich dazu. Denn bis dorthin, "bis zum Altlantik haben wir den Namen von Calw getragen", freut sich Kerkau. Die Kontakte, vor allem nach Toul und Moutiers, die geknüpft worden sind, sollen weiter gepflegt werden. Auch wenn es Musikschulen, deutscher Prägung nicht gibt. Zudem fehlt ein Chor als möglicher Partner der Aurelius Sänger. Dennoch soll es weitere Begegnungen geben.