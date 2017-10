Calw Stefan Winterer freut sich auf seine nächste Operation

Denn der erste Eingriff an seinem anderen Knie ist optimal verlaufen. Wer an Arthrose erkrankt, leidet oft an zunehmenden Schmerzen, die den Aktionsradius immer weiter einengen. Lebensqualität geht verloren. Und vielen Patienten hilft am Ende nur die Operation und das Einsetzen einer Endoprothese.

Die degenerative Gelenkerkrankung ist zur Volkserkrankung geworden. In Deutschland werden jährlich 400 000 Hüft- und 400 000 Kniegelenke eingesetzt, berichtet der Calwer Chefarzt Martin Handel bei einer Informationsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Rheumaliga im Kurhaus in Bad Liebenzell.

Schmerzen so gering wie möglich halten