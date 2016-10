Calw Startschuss fürs Jahrhundertprojekt

Am Standort Krappen herrschte fast Volksfeststimmung, bevor in diversen Ansprachen der Mut des TSV Calw gewürdigt wurde, sich an ein solches Unterfangen zu wagen, das der Vereinsvorsitzende als Jahrhundertprojekt bezeichnet hatte. Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler, der zwar Sportkreisvorsitzender ist, aber in diesem Fall den Württembergischen Landessportbund (WLSB) vertrat, sprach von einem guten Tag für den TSV Calw, aber auch für den ganzen Sportkreis. "Ein Traum geht in Erfüllung, für den TSV, seine 1800 Mitglieder, aber auch für die ganze Stadt", so Dieter Kömpf in seiner Eigenschaft als Calwer OB-Stellvertreter. Erfreut hatte er von seinem Vorredner zur Kenntnis genommen, dass das 50. Sportvereinszenrum, das sich der WLSB zum Ziel gesetzt hat, eben hier entstehen wird.

Allen Grund

Norbert Weiser, der den TSV als Vertreter von Landrat Helmut Riegger beglückwünschte, versprach, dafür zu sorgen, dass Calws größter Sportverein bald wirklich die 1800-Mitgliedergrenze überschreitet. Und trat noch gestern wieder ein. Es folgten Ansprachen von Experten, die sich der Verein zur Unterstützung mit ins Boot geholt hatte. Nach dem offiziellen Akt wurde noch ein bisschen gefeiert. Der TSV hatte ja auch alle Grund dazu.