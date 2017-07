Calw Stammheim: Gasthaus Adler öffnet wieder

Dominik Golub heißt der neue Pächter. Aus dem Kroatischen ins Deutsche übersetzt heißt Golub Taube. "Und wie diese Vögel wollen wir uns einnisten, aber keinesfalls Mist hinterlassen", so Dominiks Vater Leonard Golub. Seit dieser 14 Jahre alt war, arbeitete er in der Gastronomie, ist gelernter Kellner und Koch. Sein Sohn hat ebenfalls Kellner gelernt. Unterstützt werden die beiden von ihren Frauen Karolina und Jana.

Immer Kontakt

Dass für den "Adler" in Stammheim (wieder einmal) ein neuer Pächter gesucht wird, das hat die Familie über einen Bekannten aus dem Raum Böblingen erfahren. Zuletzt haben sie das Hotel-Restaurant Schenke im Raum Duisburg betrieben. Zu Baden-Württemberg haben sie aber immer Kontakt gehabt, weil die Mutter und der Bruder von Leonard Golup im Raum Ludwigsburg wohnen. Also nahm er zunächst Kontakt mit der Hochdorfer Kronenbrauerei auf und wurde über diese mit dem Besitzer des "Adlers", Bernd Freudenberger, bekannt gemacht. Schnell war man sich einig. Und so steht jetzt in diesem traditionsreichen Lokal ein Neustart an.