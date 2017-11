Calw Stadtwerke fahren halbe Million Verlust ein

Calw - Die Stadtwerke Calw haben im Jahr 2016 einen Verlust von rund 500.000 Euro eingefahren. Eingeplant war ein Minus von 79. 000 Euro. Das geht aus dem Beteiligungsbericht hervor, in dem die Daten und Fakten jener Unternehmen aufgelistet sind, an denen die Stadt unmittelbar oder mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist. Bernhard Bührle, Leiter der Verwaltung und Controlling der städtischen Beteiligungen, stellte den Bericht in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses vor.