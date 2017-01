Calw Stadtfest findet Anfang Juli statt

Zuletzt 2013

Es wird so langsam Zeit, mal wieder eines zu feiern. Das bislang letzte 2013 ist immerhin vier Jahre her. An sich soll es alle drei Jahre eins geben. Demnach also 2016. Damals ging die Stadt noch davon aus, dass in diesem Jahr die Rathaus-Sanierung abgeschlossen sein wird. Doch dem ist nun mal nicht so (wir berichteten). Deswegen wird das Stadtfest allerdings nicht noch einmal verschoben und findet nun vom 7. bis 9. Juli statt.

Schon im Sommer 2016 fand die erste Besprechung mit etwa 50 Vereinsvertretern statt, berichtet Organisator Jürgen Rust, der auch für Wochen- und Weihnachtsmarkt verantwortlich ist. Schnell war klar, dass sich das Stadtfest in einem neuen Gewand präsentieren wird. Das schon deshalb, so Rust, weil es nach altem Muster nicht mehr gegangen wäre. "Das hätten wir nicht mehr hingekriegt." Dies hänge vor allem mit strengeren Sicherheits- und Hygienevorschriften zusammen.