Calw Stadt prüft Optionen für Kripo

Die Reform der Polizeireform sieht vor, dass die Kriminalpolizeidirektion der PP Nordschwarzwald nach Calw kommt (wir berichteten). So lautet der Beschluss der Landesregierung. Nimmt man diesen Beschluss wörtlich, muss man davon ausgehen, dass der Sitz in der Kreisstadt sein wird. Was allerdings nicht ausschließt, dass auch Nagold zum Zug kommen könnte, so Thomas Blenke. Das wäre dann der Fall, so der CDU-Landtagsabgeordnete, falls sich in Calw keine geeigneten Liegenschaften finde sollten.