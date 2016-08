Calw Stadt kann sich über Zuschuss freuen

Die alten Möbel werden ersetzt, alles wird demontiert und weggekarrt. Die neue Einrichtung ist den zeitgemäßen Unterrichtsmethoden angepasst. In einem der Räume wird kein ansteigendes Gestühl mehr eingebaut, so dass er vielfältiger nutzbar wird. Außerdem wird die komplette Fachraumaustattung erneuert, mit allen dazugehörigen Installationen. Dazu war es nötig, in den Räumen einen Stock tiefer die Decken abzuhängen. Dabei kamen schon ältere Wasserschäden ans Licht, weshalb die Decken ebenfalls noch ersetzt werden. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich auf rund 450.000 Euro.

Im Kindergarten Weltenschwann/Speßhardt rücken Anfang September die Bauarbeiter an – es steht nämlich eine Dachsanierung an. Kleine Schönheitsreparaturen reichen schlicht nicht mehr aus. Die Dachziegel sind marode und zerbrechen selbst bei kleineren Ausbesserungsarbeiten immer häufiger. Das Dach wird von Grund auf erneuert und energetisch saniert, inklusive Giebeln, Dachgestühl und den dazugehörigen Fenstern.

Wieder dem alten Stil angepasst

Bereits im vergangenen Jahr wurden im Erdgeschoss Fenster ersetzt. Aus den großflächigen Glasfronten wurden kleinteiligere Glaseinteilungen. Im Dachgeschoss wird ebenso verfahren. Das entspricht viel eher dem Stil des denkmalgeschützten Gebäudes. Die Kosten liegen bei 200.000 Euro.

Auch im Kindergarten Klosterhof Hirsau muss das Dach saniert werden. Allerdings nicht so umfangreich wie in Weltenschwann/Speßhardt. Es reicht, die Ziegel abzutragen, das Dach zu dämmen und neue Ziegel wieder anzubringen, in der gleichen Farbe wie bisher schon. Obwohl der Kindergarten in keinem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht ist, hat sich die Stadtverwaltung mit dem Denkmalamt abgestimmt, schließlich steht das Klosterareal als Ganzes unter Denkmalschutz. Die Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro.

In der Grundschule in Heumaden ist noch nichts passiert, aber in nicht allzu ferner Zukunft wird auch hier etwas geschehen müssen. In den vergangenen Jahren ist viel gebaut, saniert und modernisiert worden, zumindest außen. Nun ist der Innenbereich an der Reihe. Und wie viel das genau kosten würde, soll noch ermittelt werden.