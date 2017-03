Calw Stadt ist touristisch interessant

Es ist zwar in der Tat so, dass 2016 gegenüber dem Vorjahr 1247 weniger Gäste in Calw angekommen sind. Die Zahl sank von 27 161 auf 25 914 ab. Und im Vergleich zu 85 089 Übernachtungen 2015 ging die Zahl 2016 beträchtlich um 23 238 auf jetzt 61 851 zurück.

Nicht aussagekräftig

Das allein, so Manuela Röskamm, die Leiterin der Stadtinformation, wo solche Daten erfasst werden, sei aber noch nicht aussagekräftig genug, um darüber zu urteilen, wie interessant die Stadt für Touristen ist. Hier sei nämlich zu berücksichtigen, dass dieser Rückgang im Wesentlichen mit Änderungen beim Melderecht zu tun habe.