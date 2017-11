Calw Stadt bekommt Maut-Kontrollsäule

An der B 295, nahe der Einmündung Breite Heerstraße bei Heumaden, wird demnächst gebaut. Das geht aus einem Schreiben der Firma Toll Collect hervor, das in dieser Woche die Calwer Stadtverwaltung erreichte. Demnach soll an dieser Stelle eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut errichtet werden.

40.000 Kilometer Bundesstraßen betroffen

Der Hintergrund: Vor rund einem Jahr beschloss der Bundestag, die Maut auch auf Bundesstraßen auszuweiten. Ab dem 1. Juli 2018 werden somit auch insgesamt rund 40.000 Kilometer Bundesstraßen für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen mautpflichtig. Die Firma Toll Collect wurde vom Bund beauftragt, die technischen Voraussetzungen für das neue Mautsystem zu schaffen.