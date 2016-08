Calw Sprayer verschandeln Welsches Häusle

In Hirsau beispielsweise wurden von solchen Menschen schon Scheiben in der Marienkapelle eingeschlagen oder ein Brand in der Schule gelegt (wir berichteten). "Beliebtes Ziel" ist ganz offensichtlich neben öffentlichen Grillplätzen auch das Welsche Häusle bei Heumaden.

Dort, so hat unsere Zeitung vor knapp zwei Monaten berichtet, ist immer mal wieder "sprichwörtlich der Teufel los". Mit sinnloser Zerstörungswut war dem Gebäude so zugesetzt worden, dass umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen an dem Kulturdenkmal notwendig waren.

Verbotenes Symbol