Calw Spielplatz muss Pflegeheim weichen

Spielgeräte, die ab der am 12. September beginnenden 37. Kalenderwoche auf dem alten Platz abgebaut werden, sollen dort nicht mehr verwendet werden. Wenn es sich lohnt, werden sie eingelagert und dann später auf anderen städtischen Einrichtungen wieder aufgebaut. Der künftige Spielplatz im Heumadener Zentrum bekommt, so Jürgen Vogel, eine ganz neue Ausstattung.

Ausweichmöglichkeiten

Bis zum 30. September will er den alten Platz geräumt haben. Sobald dort die Demontagearbeiten losgehen, darf er nicht mehr betreten werden. Vogel verweist auf Ausweichmöglichkeiten: den Spielplatz im Galgenwasen am Heumadener Ortsrund, den er noch zusätzlich ausstatten will, und die vier Plätze in Stammheim.

Zurück zum Senioren- und Pflegewohnheim. Erstellt wird ein fünfgeschossiges Gebäude mit etwa 4500 Quadratmetern Nutzfläche, mit einem Hauptzugang von Süden im Erdgeschoss und einem separaten Nebenzugang von Norden im ersten Obergeschoss. In den ersten zwei Obergeschossen entstehen insgesamt 44 Pflegeplätze, aufgeteilt in vier Hausgemeinschaften, mit je elf Pflegezimmern.

Im dritten und vierten Obergeschoss sind rund 28 betreute und barrierefreie Wohnappartements zur Vermietung vorgesehen.

Das Erdgeschoss enthält alle Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel ein Café. Auch die Verwaltungs- sowie Nebenräume werden dort untergebracht. Darüber hinaus wird es eine Tagespflegeeinrichtung für 15 Personen mit Garten- und Terrassenbereich geben. Der Stadt Calw wird ein Raum für ein Stadtteil-Bürgerbüro zur Verfügung gestellt.