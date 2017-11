Calw Spiel ist sowohl sanft als auch wild

Frech, humorvoll, melancholisch, selbstbewusst, nachdenklich, modern, traditionell, enorm fokussiert. Ohne Harmonieinstrument auftretend. Improvisation und Interaktion stellen sie in den Vordergrund und versuchen, so neue Wege zu beschreiten. Das waren nur einige, wenige der begeisterten Bewertungen nach diversen Gastspielen in einschlägigen Jazzclubs sowie in den Medien.

Vielleicht hörte man in Calw Stars von morgen: Roger Kintopf (19, Kontrabass) gewann Preise in der Jazzszene. Er ist Musikstudent in Köln und Mitglied in mehreren Ensembles. Viktor Fox (17) ist jüngster Tenorsaxofonist des Bundesjazzorchesters seit dessen Gründung und Solistenpreisträger in seiner Sparte. Felix Ambach (19), spielt Drums. Er ist Student an der Musikhochschule Köln.

First Circle gewann bei der "Bundesbegegnung Jugend jazzt 2015" den Studiopreis des Deutschlandfunks (DLF), den Sonderpreis der Union Deutscher Jazzmusiker für ihre herausragenden Kompositionen sowie den Konzertpreis der Eldenaer Jazz Evenings.

Andächtiger Beginn

In Calw hielten die drei, was vorher versprochen wurde. Auf dem ausgelegten Perserteppich begann Fox mit seinem Saxofon fast andächtig. Seine Mitspieler schlossen die Augen. Die Stimmung war spannungsgeladen ob der Frage, was kommen mag. Die Töne des Instruments verleiteten fast zum Träumen.

Plötzlich der Knall des ersten Schlagzeugtons. Ambach zeigte hier und in der Folge des gesamten Konzerts, was Schlagzeugspielen bedeuten kann. Sein Körper bildete mit dem Instrument eine Einheit. Alles war in nachvollziehbarer Bewegung – das Spiel war teilweise ekstatisch. Laut und leise, sanft wie wild. Klar und präzise. Kein Teil der gesamten Anlage wurde ausgelassen.

Verschiedene Rhythmen prallten manches mal jäh aufeinander. Dazu gesellte sich diese hingebungsvolle Leidenschaft des Bassisten Kintopf. Alle drei beherrschten ihr Musikhandwerk perfekt. Sie begegneten sich auf Augenhöhe; hielten die Verbindung zueinander. Es war Verschmelzung und Harmonie. Manches war sanft, manches furios. Improvisiert Wirkendes, doch in Wirklichkeit perfekt Ausgestaltetes, stellte sich immer wieder in passionsgeladener Lebhaftigkeit als inbrünstige Gemeinsamkeit heraus. Das Publikum ließ sich bereitwillig entführen in diese anderen Sphären mutigster Jazzmusik. Wenn es auch nicht immer einfach war, zu folgen, wer bereit war, sich auf diese Musik einzulassen, der wurde belohnt. Der Beifall, mancher als Sonderapplaus nach einem Solo eingestreut, ließ erkennen, dass alle Zuhörer dazugehörten.

Hätte man es nicht mit eigenen Augen gesehen und Ohren gehört - man hätte annehmen müssen, da stehen drei altgediente Musikprofis, ausgestattet mit mehreren Jahrzehnten Jazzerfahrung auf dem Buckel, auf der Bühne. Doch es waren diese drei mit einem Gesamtalter von nicht einmal 60 Jahren.

Dass sie auch Balladen können, zeigten die Jungs mit Errol Garners Ballade "Misty". Ebenfalls sehr zur Freude des Publikums. Vieles andere war, wie angekündigt und auf CD gepresst, selbst komponiert.

Kintopf, Fox und Ambach sind sich bewusst, dass sie von der eigenen Altersklasse ein bisschen wie Außenseiter angesehen werden. Sie erkennen, wie Urs Johnen auch, die Schwierigkeit in der Aufgabe, Jüngere für diese Art der Musik zu gewinnen. Aber eines möchten die drei auf jeden Fall: Sie möchten wieder nach Calw kommen, um noch einmal an dieser Stelle zu spielen. Es habe Spaß und Freude gemacht.

Bei Jazz am Schießberg geht’s mit Volldampf weiter. Am 22. Dezember findet ein weihnachtlicher Festabend mit Musik und Bewirtung, am 27. Dezember das Benefizkonzert mit den meisten der, über die Region hinaus bekannten Calwer Musikgrößen statt.