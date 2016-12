Calw Spende ermöglicht Hangeln, Klettern und Schaukeln

Rund 40 Helferinnen sind jeweils im Frühjahr und im Herbst für den Kinderkleiderbasar in Althengstett, der zu den größten Märkten mit gebrauchter Kinderkleidung und -ausstattung in der Region gehört, in Aktion. Zur Organisation gehören die Werbung, die Anmietung der Festhalle, die Annahme und Auszeichnung der Waren im Vorfeld, das Sortieren, die Durchführung des Basars und am Ende erneutes Sortieren und die Ausbezahlung. 15 Prozent werden von jedem verkauften Artikel einbehalten und der dadurch gewonnene Erlös nach Abzug der Auslagen an eine soziale Einrichtung in der Region gespendet. "Ich war am Verkaufstag selbst morgens vor Ort", so Carstens, der den Vertreterinnen des Mitarbeiterteams attestierte: "Das war alles logistisch super durchorganisiert."

Die 2000 Euro werden in die Finanzierung des neuen Spielplatzes im Bereich vor dem Sprachheilkindergarten fließen.

Die Spielgeräte wurden gezielt ausgewählt, um die Fein- und Grobmotorik der Kinder zu fördern. "Alles Spielen ist immer auch fördern", erklärte Carstens.