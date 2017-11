Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Pforzheim Calw, Stephan Scholl, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Pforzheim/Calw. Scholl wurde 1957 in Stuttgart geboren und wuchs in Karlsruhe auf. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG, Filiale Karlsruhe. Danach studierte er Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss Diplom-Kaufmann an der Universität Mannheim und war anschließend Prüfungsassistent beim Badischen Sparkassen- und Giroverband Mannheim. Im April 1991 trat Stephan Scholl bei der damaligen Stadt+Kreis-Sparkasse Pforzheim als Abteilungsdirektor Vorstandssekretariat ein. 1995 wurde er zum Vorstandsmitglied ernannt. 2003 vereinigten sich die Sparkasse Pforzheim und die Kreissparkasse Calw zur Sparkasse Pforzheim Calw. Ab 1. Oktober 2007 war Stephan Scholl stellvertretender Vorstandsvorsitzender, seit 1. Oktober 2012 hat er den Vorstandsvorsitz inne. Neben seinen beruflichen Aufgaben engagiert sich Scholl in verschiedenen Gremien der S-Finanzgruppe und hat zahlreiche Ehrenämter inne. So ist er Vorsitzender des Hochschulrates der Hochschule Pforzheim und Mitglied der Vollversammlung der IHK Nordschwarzwald.