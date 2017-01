Calw Sparkasse bleibt ein "Hort der Stabilität"

Pforzheim/Calw. Am letzten Freitag im Januar aufs alte Geschäftsjahr zurückzublicken – das hat Tradition in der Goldstadt. Und dennoch war gestern alles ein bisschen anders: Statt in den Sparkassenturm lud der Vorstand die regionale Presse ins neue Sparkassen-Studio, unmittelbar neben der Dauerausstellung der Schmuckwelten, die gestern eröffnet wurde. "Gold. Geld.Gesellschaft" lautet der Titel dieser interaktiven Schau, die Spiegelbild der regionalen, vom Edelmetall geprägten Wirtschaft sein und zugleich interessierten Schulen als Klassenzimmer für anschaulichen Wirtschaftsunterricht dienen soll. Insgesamt investiert die Bank in den kommenden zwei Jahren 50 Millionen Euro in ihre Pforzheimer Zentrale.

Das – eingedenk der schwierigen Rahmenbedingungen – "gute Geschäftsjahr 2016" lässt Vorstandschef Scholl zwar "nicht euphorisch, aber doch mit gedämpfter Zuversicht" in die Zukunft schauen. Die Bilanzsumme stieg um 2,5 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Damit hält man die Spitzenposition im Land. Mit nahezu 2000 Mitarbeitern ist man zudem einer der größten Arbeitgeber in der Region.

Einziger Wermutstropfen: Das erwirtschaftete Betriebsergebnis fiel mit 82,7 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahr (95 Millionen) und sei der Tiefzinsphase geschuldet gewesen. Ansonsten konnte das Vorstandsquartett aber nur Positives vermelden. Das Kundenkreditvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro, währenddessen sich die Kundeneinlagen um 5,5 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro erhöhten. Negativzinsen, wie sie andere Banken ins Auge fassen würden, erteilte Scholl eine klare Absage: "Das wäre ein zu gewaltiger Eingriff ins Privatleben der Menschen in der Region", betonte Scholl, "wir haben das nicht vor umzusetzen."