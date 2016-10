Calw Space Ranger kommen nach Calw

Calw. Am Donnerstag, 13. Oktober, präsentiert Kunis Hotrod Café in Calw das neue Programm von "Los Santos". Unter dem Titel "Los Santos in Space" präsentieren die vier Musiker um Stefan Hiss ihre manchmal schräge und gewagte Kombination aus Country, Texmex, Blues und Rock 'n' Roll, die sie selbst als "Tex-Mex-Sci-Fi, Twang vom Titan und Surf vom Saturn" bezeichnen. Als Sängerin steht ein für alle Tatort-Calw-Fans bekanntes Gesicht am Mikrofon. Lucia Schlör, die in "Auge um Auge" die Pathologin gibt, ist am Donnerstag die Frontfrau auf der Bühne.