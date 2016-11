Calw Sozialverband VdK ist heute notwendiger denn je

Barrieren in den Köpfen

Die Ortsverbandvorsitzende Christel Steffek erinnerte daran, dass man einer großen Gruppierung angehöre, die in Deutschland 1,7 Millionen und in Calw immerhin 344 Mitglieder hat. Sie ging auf ein Problem ein, das es seit langem gibt und das bis heute nicht gelöst ist. "Im Jahr 2009 hat die Bundesrepublik Deutschland die UN-Konvention der Menschen mit Behinderung ratifiziert und sich zur Umsetzung verpflichtet", erinnerte Steffek. Dazu gehöre auch, dass eine barrierefreie Umwelt für Menschen mit Be- hinderung geschaffen würde. "Dies setzt aber auch voraus, dass die Barrieren in den Köpfen der Menschen abgebaut werden", forderte die Vorsitzende.

Steffek und der Kreisvorsitzende Horst Vahsen kündigten an, dass der VdK demnächst nur noch Gaststätten aufsuchen werde, die barrierefrei zugänglich sind. Nicht nur viele ältere und kranke Menschen hätten einen besonderen Nutzen von barrierefreien Übergängen, sondern auch Väter und Mütter mit Kinderwagen, so Steffek.