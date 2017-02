Calw Sorge um Berufsschule

Frank Wiehe, Erster Landesbeamter, sagte, die Zahl der Schüler an den beruflichen Schulen im Kreis Calw sei im vergangenen Jahr leicht gestiegen: um 122 auf 5582. Den größten Zuwachs verzeichneten die Kaufmännische Schule (plus 44) und die Annemarie-Lindner-Schule (plus 44), beide in Nagold. Gründe für den Zuwachs an den beruflichen Schulen sieht Wiehe "nicht nur, aber auch zum Teil" in der Aufnahme von jungen Flüchtlingen. 45 ausländische Schüler ohne Deutschkenntnisse seien im vorigen Jahr in den Berufsschulen integriert worden. Nachdem der Flüchtlingsstrom derzeit stagniere, sei nicht mit einem weiteren sprunghaften Anstieg von Schülerzahlen zu rechnen.

Kopfzerbrechen bereitet ihm die Entwicklung der Kleinklassen. 16 Schüler – das ist die Mindestzahl für eine Klassengröße. Alles darunter steht auf der Kippe und müsse spätestens im dritten Jahr eingestellt werden. Wiehe schlug im Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags Alarm: Als Schulträger habe man Hinweise bekommen, dass mehrere Klassen "gefährdet" seien. Dabei seien nicht nur die klassischen Handwerks-, sondern auch kaufmännische Berufe betroffen, etwa für Banker. Der Kreis will gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft und der Arbeitsagentur eine internationale Maurerklasse etablieren, die auch für Flüchtlinge geeignet sei. An ähnliche Modelle denkt man in der Textiltechnik oder bei den Friseuren. Laut Wiehe suche der Kreis nach "kreativen Lösungen", um gegenzusteuern.