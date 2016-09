Calw Sonderausstellung bis Jahresende verlängert

Auf Hochtouren

Dass diese Ausstellung zu einer der am höchsten frequentierten Schauen der vergangenen Jahre gehört, ist aber nur ein Grund, sie dem Publikum noch ein wenig länger zugänglich zu machen. Hinter den Kulissen arbeitet das Museumsteam derzeit auf Hochtouren und nutzt die Verlängerungsphase für die Planungen zur Neukonzeption der Dauerausstellung über das Leben und Wirken des großen Sohnes der Stadt.

Und da gibt es noch viel zu tun: Neben der Erarbeitung eines inhaltlichen Konzepts und dem Verfassen eines Ausstellungsdrehbuches gilt es, zusammen mit dem Hochbauamt auch die notwendigen Sanierungsarbeiten in den Ausstellungsräumen vorzunehmen und weiterhin ein Konzept für die Ausstellungsarchitektur und -gestaltung zu entwickeln. Das Museumsteam um Museumsleiterin Felicitas Günther sieht die Überarbeitung der weltweit größten Schau zu Hermann Hesse als große Chance und zugleich als Herausforderung an, die es zusammen mit allen am Prozess Beteiligten gerne aufgreift.

Dieses gemeinschaftliche Großprojekt hat Priorität und bindet Kapazitäten, auch wenn die städtischen Museen auch im nächsten Jahr im Rahmen innerstädtischer Veranstaltungsreihen sowie mit eigenen Programmhöhepunkten bespielt werden.