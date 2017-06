Calw Sommernacht soll zwei Mal gefeiert werden

"Jetzt erst recht!", gibt Vorsitzender Nicolai Stotz mutig das Motto aus. In diesem Jahr wird nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Abenden gefeiert. Schon um das Wetterrisiko zu mindern. Dass es nämlich gleich an zwei Tagen schüttet, daran will beim Gewerbeverein gar niemand denken.

Ursprünglich, so Stotz im Gespräch mit unserer Zeitung, sei sogar an drei Tage gedacht gewesen. Doch sei letztlich der Aufwand zu groß gewesen. Es hätte den Kostenrahmen dann doch gesprengt. Viele wertvolle Aufbauten hätten entweder teuer versichert oder durch Security-Mitarbeiter bewacht werden müssen.

Die Sommernacht 2017 beginnt am Freitag, 30. Juni, mit einer "Langen Einkaufsnacht". Dann haben die Geschäfte in der Calwer Innenstadt bis 23 Uhr geöffnet. Am Unteren Ledereck wird wieder der ENCW-Beach mit 30 Tonnen Sand aufgebaut. Dort gibt es an beiden Tagen Cocktails und Musik. Am Freitag werden die Besucher von Mitarbeitern der ENCW bewirtet, am Samstag von Mitglieder des Gewerbevereins. "Damit wollen wir", so Stotz, "zeigen, wer hinter dem Verein steht."