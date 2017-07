Calw - Die Beach-Bar war am Freitagabend mit reichlich aufgeschüttetem Sand bereit, das Kino auf dem Marktplatz flimmerte und die Händler waren optimistisch. Doch dann passierte es: Das Wetter hatte keine Lust mehr auf Sommer - und schüttete reichlich Regen in die Calwer Einkaufsnacht, was so manchem vom abendlichen Bummel abhielt. Erst gegen später schauten doch noch einige Besucher in die Hesse-Stadt und kauften ein oder ließen sich einen Drink in der Beach-Bar schmecken.