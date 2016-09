Calw Soldaten regeln nach Unfall Verkehr

Calw - Bei einem Unfall an der Bauknecht-Kreuzung in Calw, wo die B 295 und die B 295 zusammentreffen, ist am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr eine 75-jährige Autofahrerin nach einem Schwindelanfall gegen einen anderen Wagen gekracht. Dabei wurde eine 78-Jährige leicht verletzt. Feldjäger der Bundeswehr waren durch Zufall als erste vor Ort und regelten den Verkehr während der Unfallaufnahme.