Calw Sofort schrillten bei ihr sämtliche Alarmglocken

Mit der jungen Frau konnte sie sich kaum noch unterhalten

Ähnlich erging es einer anderen jungen Mutter mit einer vier Jahre alten Tochter und einem Baby. Sie stillte zwar, bekam aber eine Brustentzündung. Die Hebamme war im Urlaub, eine Vertretung gab es aufgrund des Hebammenmangels nicht. Völlig erschöpft meldete sie sich eines Tages bei den "Frühen Hilfen". Die Mutter schilderte so monoton ihre Verzweiflung, dass bei Diplom-Psychologin Langner sämtliche Alarmglocken schrillten. Noch am gleichen Tag ging sie bei der jungen Familie vorbei. Mit der jungen Frau konnte sie sich kaum noch unterhalten, so depressiv war sie geworden und hegte bereits Suizidgedanken. Die Psychologin empfahl dem Ehemann, umgehend einen Therapeuten hinzu zu ziehen. Zwei Tage später waren sie morgens beim Arzt, mittags wurde die junge Frau stationär in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Helfer aus dem Landratsamt organisierten, dass der Vater halbtags zu Hause arbeiten konnte. Die Großeltern wurden als Hilfe hinzugezogen. Und der Studienabschluss der jungen Frau wurde verschoben, um ihr den Druck zu nehmen.

Nach zehnwöchigem Klinikaufenthalt hatte die junge Mutter wieder ihr Selbstwertgefühl gefunden – die Balance in ihrem Leben war wieder hergestellt. Und vor allem: Sie hatte wieder einen liebevollen Kontakt zu ihrem Baby, von dem sie sich mit zunehmender psychischer Belastung distanziert hatte. Nach einem Jahr meldete sich die junge Frau im Landratsamt: Ihr Studium hatte sie erfolgreich abgeschlossen, der Familie gehe es gut.

"Man mag sich gar nicht vorstellen", befand SPD-Kreisrat Lothar Kante nach diesen geschilderten Fällen im Jugendhilfeausschuss, "was ohne die Frühen Hilfen passiert wäre."

Im Kreis Calw haben die Fallzahlen drastisch zugenommen: Waren es vor fünf Jahren noch etwas mehr als 50 Eltern, die "Frühe Hilfen" in Anspruch nahmen, waren es im vergangenen Jahr schon mehr als drei Mal so viel. 43 Prozent der Eltern hatten sich selbst gemeldet.

Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch volkswirtschaftlich macht dieses seit 2012 gesetzlich vorgeschriebene Beratungsangebot Sinn: Laut Forschungen sind Hilfen umso wirksamer, je früher sie einsetzen. Als Faustregel gilt: Ein Euro für die Prävention erspart vier Euro Folgekosten.

Die Kreisverwaltung hat sich bereits im Jahr 2010 – also vor der gesetzlichen Verankerung – mit der Einrichtung des Fachdienstes "Frühe Hilfen" beschäftigt. Grund hierfür war eine bundesweit zunehmende Zahl von Kindswohlgefährdungen. 2012 nahm der Dienst seine Arbeit auf. Eine Familienhebamme und eine Kindheitspädagogin wurden ins heute siebenköpfige Team aufgenommen. 2014 wurden die "Frühen Hilfen" als eigener Dienst innerhalb der Jugendhilfe eingerichtet. Die Frühen Hilfen richten sich an alle Eltern, insbesondere in belastenden Lebenssituationen, um frühzeitig die Entwicklung des Kindes zu unterstützen und einer möglichen Gefährdung von Kleinkindern entgegen zu wirken.