Calw So wurde im Mittelalter geheilt

Die Teilnahme an diesem Einstieg in die Kräuterkunde kostet zwölf, ermäßigt sechs Euro. Treffpunkt ist im Klostergarten hinter der Aureliuskirche. Für die Sonderführung mit begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter www.calw.de/ssg oder Telefon 07051/16 73 99. Das Programm mit allen Sonderführungen im Kloster Hirsau ist an der Stadtinformation Calw, im Klostermuseum Hirsau, im Internet unter www.schloesser-und-gaerten.de oder über das Info-Telefon der Staatlichen Schlösser und Gärten, 07251/74 27 70, erhältlich. Der Versand der Prospekte ist kostenlos.