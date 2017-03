Calw So kommt das Vesper in die Kirche

Calw. Um 11.30 Uhr stehen die ersten Suppen dampfend auf den Tischen der Calwer Vesperkirche, das Löffelgeklapper wird lauter. Doch was muss alles getan werden, damit das Essen auch wirklich pünktlich auf dem Tisch steht? Der Schwarzwälder Bote hat bei der Metzgerei Blum nachgeforscht.

Begonnen wird mit der Arbeit bereits am Vorabend mit dem sogenannten "Mis en Place", also dem Herrichten des Arbeitsplatzes, der Vorbereitung der Lebensmittel und der Organisation, welche Lebensmittel vom Lieferanten am nächsten Morgen noch frisch angeliefert werden müssen. Hiermit ist das siebenköpfige Küchenteam mindestens eine Stunde beschäftigt, je nach Essen kann dies aber auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Übrigens: Im Vorfeld war mit der Vesperkirche ausgemacht, dass die Produkte regional und frisch sein sollen.

Zwei Schichten