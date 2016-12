Calw Ski- und Snowboardfahrer können sich jetzt noch melden

Für all diejenigen, die nur einen Tag auf Skiern oder Boards stehen möchten, besteht das Angebot einer Tagesfahrt in die Flumserberge. Am Donnerstag, 5. Januar, stehen im Reisebus, der die eine Freizeit in die Schweiz bringt und am Abend die andere Gruppe mit nach Calw zurücknimmt, noch freie Plätze zur Verfügung. All diejenigen, die einen Tag im Schnee verbringen möchten, dürfen sich dazu gerne anmelden.

Informationen im Prospekt zu finden

Nähere Informationen zu den einzelnen Freizeiten und zur Tagesausfahrt sind im Winterprospekt des Evangelischen Jugendwerks, Bezirk Calw, nachzulesen. Der Freizeitprospekt steht unter www.ejw-calw.de zum Download zur Verfügung oder kann im Bezirksjugendwerk Calw angefordert werden. Das Bezirksjugendwerk ist in der Badstraße 27 in Calw und ist unter Telefon 07051/1 24 35 oder per Mail unter bezirk@ejw-calw.de zu erreichen.