Calw Siebter Versuch führt zum Erfolg

Insgesamt sieben Versuche haben Raisch und Anders gebraucht, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Nachdem Wettbewerbs-Initiator Jürgen Rust und vor allem die Rezeptgeberin ihr Einverständnis erteilt hatten, stand der Umsetzung nichts mehr im Wege.

Klein gehackt wurden 35 Kilogramm Äpfel und mit 100 Kilogramm Brombeeren sowie rund 30 Kilogramm Gelierzucker vermengt. Die Masse, die in einen elektrischen Zopf gegeben wurde, behielten die beiden Gsälzkocher genau im Blick, braucht sie doch je nach der Anzahl von Kochgängen mal mehr und mal weniger Zeit, bis sie die richtige Temperatur hat. "Die reine Kochzeit beträgt rund vier Minuten, aber die richtige Konsistenz erkennen wir an den aufsprudelnden Blasen", erzählte die Konditorin. Nicht zu früh darf die Marmelade von der Kochstelle genommen werden, sonst bleibt sie flüssig. Ist es dann aber soweit, muss zügig angefüllt werden. Die Gläser haben zu diesem Zeitpunkt ebenso wie die Deckel ein Bad in kochendem Wasser hinter sich. Sie müssen nämlich keimfrei sein.

Wenige Stunden vor dem Start des Weihnachtsmarktes waren die ersten Gläser des "Calwer Gsälz" fertig geworden. "Das lag eher an den Etiketten, für deren Gestaltung wir als Unternehmen besondere Vorgaben haben", erläuterte Raisch. Am Stand der Stadtinformation ist die Marmelade während des Weihnachtsmarktes erhältlich, ab Dienstag dann auch in den Filialen der Bäckerei.