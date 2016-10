Calw Sie spielen sich die Bälle gegenseitig zu

Kreis Calw. "Unsere Gemeinden pulsieren", stellt Franziska Krause, Tourismusmanagerin von Bad Teinach-Zavelstein, zur Kooperation mit Altensteig, Bad Liebenzell, Calw, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Oberreichenbach und Wildberg fest. "Und wir treiben unsere Zusammenarbeit weiter voran", kündigt sie an. Und das bezieht sich durchaus nicht nur auf den druckfrischen, mehr als 70 Seiten umfassenden Veranstaltungskalender mit einer Auflage von 12 500 Stück. "Es wird bereits danach gefragt", berichtet Carolin Müller, Tourismusleiterin aus Wildberg.

In weiteren Broschüren präsentieren die Beteiligten des noch jungen, seit zwei Jahren agierenden, losen Zusammenschlusses Möglichkeiten der Urlaubsgestaltung. Diverse Pauschalangebote kombinieren einzelne Tourismus-Aspekte, stellt Bad Liebenzells Tourismus-Direktorin Kerstin Weiss in Aussicht. Das Service-Journal bündelt den Pool der Angebote von A wie Angeln über L wie Lehrpfade bis W wie Wildgehege. "Mit dem Nachschlagewerk haben auch unsere Mitarbeiter ein Arbeitsmedium, das ihnen Spaß macht, wenn Besucher nach Möglichkeiten fragen", berichtet Manuela Röskam, Leiterin der Calwer Stadtinformation. Ihre Kollegin Andrea Brenner aus Altensteig verweist darüber hinaus auf kompakte Informationen in der Broschüre, die auch Neubürgern einen optimalen Überblick geben.

Begehrt ist das Service-Journal zudem in den Hotels, wie Nagolds Touristikerin Helena Österle sagt. Sie weiß auch um die Bedeutung des Gastronomie-Leitfadens. "Er ist nach einer Idee in unserer Stadt immer weiter gewachsen und hat sich inzwischen zu einem hochwertigen Produkt für das Nagoldtal entwickelt, in dem sich 48 Betriebe als kulinarische Gastgeber präsentieren", fasst Österle ein Werk zusammen, das aus Kundenperspektive erstellt wurde und auch eine Auswahl an Rezepten enthält.