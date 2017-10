Calw Sie sehen sich in einer Position der Stärke

Eine Region, aber unterschiedliche Schwerpunkte: je nach Interessenslage rückte die Vermarktung von Konversionsflächen, die Entwicklung von Hochschulstandorten, der Themenkomplex Gewerbe- und Wohnbauentwicklung oder die Ansiedlung von Unternehmen, Einzelhands- und Hotelprojekten bei den Gesprächen am Gemeinschaftsstand in den Fokus.

"Die Kommunen in der Region stehen in den Startlöchern, um jenen Unternehmen eine Heimat zu bieten, die in den Metropolen aufgrund der Flächenknappheit keine Entwicklungsperspektive finden", resümierten Sophie Schumann, Wirtschaftsförderin des Landkreises Calw, und Sebastian Rother, Wirtschaftsbeauftragter des Landkreises Freudenstadt.

An der Expo Real führe auch in Zukunft kein Weg vorbei, ist man sich im Nordschwarzwald einig. "Alleine aus Standortmarketingüberlegungen ist ein Auftritt der Region in München überaus wichtig", argumentiert WFG-Chef Jochen Protzer, der großen Wert auf ein gesamtregionales Miteinander der wirtschaftsrelevanten und kommunalen Akteure legt.

Werbung mit Schinken und Kirschtorte

Viel Zeit um Durchzuatmen zwischen den Fachgesprächen blieb in München kaum: "Wir freuten uns außerordentlich über das rege Interesse der Messebesucher an unserer Region", bilanziert der WFG-Fachbeiratsvorsitzende und Horber Wirtschaftsförderer Axel Blochwitz, der gemeinsam mit dem gesamtregionalen Expo-Team die Standbesucher mit Schwarzwälder Schinken und Kirschtorte als kulinarische Sympathieträger der Region verköstigte.

Die Expo Real, internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen, findet seit 1998 jedes Jahr im Oktober in München statt. Die größte B2B-Messe für Gewerbeimmobilien in Europa steht für Networking, Marktorientierung und wertvolle Businesskontakte. Die Region Nordschwarzwald präsentiert sich seit 2004 auf diesem renommierten Gewerbeimmobilien-Marktplatz und dem Gemeinschaftsstand Baden-Württemberg.