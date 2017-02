Calw Serie von Kindermorden beschäftigt Ermittler

Mit dabei sind natürlich die Ermittler Karl Jäger (Stefan Lörcher), Lola Kraft (Cathrin di Stefano) und Andreas Hoffmann (Frieder Pfeiffer). Das Trio ist seit fast 20 Jahren im Nordschwarzwald tätig. In der Krimireihe "Tatort Calw" haben die drei in dieser Zeit sieben Fälle aufgeklärt. Die Filmemacher von Mania Pictures knüpfen nun an ihre bisherigen Erfolge an und präsentieren ihr neustes Werk "Der Seher". Mit viel Action, noch mehr schwäbischem Humor und einer Prise Mystik.

Regisseur Armin Schnürle

Gedreht wurde unter der Regie von Armin Schnürle überwiegend in Calw, aber auch in Bad Wildbad, Pforzheim und Böblingen. Erstmals bei Mania Pictures in einer Hauptrolle zu sehen: Tilo Prückner. Er ist in die Rolle des Nikolaus Kaminsky geschlüpft, einem ehemaligen Kripo-Profiler. Seit 20 Jahren lebt er zurückgezogen in Calw, ohne Kontakt zur Außenwelt. Nur die Nachbarstochter Simone schafft es, ihn aus seinem Schneckenhaus zu locken.